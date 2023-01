Plus de manifestants que le 19 janvier ? Les premiers chiffres de ce mardi

On dénombre 270 rassemblements ce 31 janvier sur l'ensemble du territoire, c'est plus qu'il y a 12 jours. Il y en a partout, y compris dans des villes plus petites comme à Dole (Jura). Selon les syndicats, ils étaient 3.000 dans les rues le 19 janvier, et 5.000 ce matin.

On semble se diriger vers plus de monde dans les rues, donc, mais avec moins de grévistes, notamment dans l'Éducation nationale : 38,5% des enseignants étaient en grève le 19 janvier selon les chiffres du ministère, contre 25,9% ce 31 janvier, soit un tiers de moins. Chez EDF aussi : Le taux de grévistes s'y élève à la mi-journée à 40,3% de l'effectif global, contre 44,5% lors de la première journée de mobilisation, a annoncé la direction du groupe électricien.