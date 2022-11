PMA : Prague, l’ultime espoir des Françaises qui veulent un enfant

Ses tentatives de PMA n’ont entraîné que des fausses couches. Ses embryons n’étaient pas viables avant leur transfert. Techniquement, des contrôles en amont auraient pu prévenir ces complications. Mais en France, ils sont interdits. "J’ai eu très peur pour moi, pour ma santé mentale, pour notre couple et je ne voyais pas l’intérêt de nous infliger tout ça pour peut-être une chose qui n’arrivera jamais. Psychologiquement, physiquement, ça fatigue. C’est un vrai combat. On est des vrais guerriers", sourit Agnès.

Un combat que mène près d’un couple sur six, touché par l’infertilité, en France. Un enfant sur 30, l’équivalent d’un par classe, est aujourd’hui conçu grâce à la PMA. Les procédures sont très encadrées. Trop pour certains spécialistes, comme le professeur Michaël Grynberg. Pour lui, les taux de réussite seraient meilleurs si la loi de bioéthique autorisait les diagnostics préimplantatoires pour détecter d’éventuelles maladies et malformations. "Le fait de pouvoir tester des embryons génétiquement, pour essayer d’éviter les risques de trisomie 21 notamment et les risques de fausses couches, on n’est pas du tout dans de l’eugénisme, parce qu’on ne va pas chercher à avoir des enfants qui ont les yeux bleus, ou qui vont avoir telle caractéristique ou telle caractéristique. On veut juste essayer de permettre à ces couples ou à ces femmes d’aller plus vite à la grossesse et à avoir un enfant", explique-t-il.