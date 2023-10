Pneus neige : embouteillage chez les garagistes

Il n'y a pas une minute à perdre. À partir du 1er novembre, les équipements hivernaux seront obligatoires sur la route dans 34 départements avec des massifs montagneux. C'est notamment le cas en Savoie où les habitants sont nombreux à venir s'équiper de pneu neige chez les garagistes. Pour répondre à la demande, certains ne proposent plus aucune réparation mécanique et ont même dû élargir leurs horaires.

"On est passé en semaine de 40 heures depuis septembre, on ouvre le samedi matin en octobre pour augmenter les amplitudes et puis on fait appel à des intérimaires pour renforcer les équipes", illustre dans le reportage en tête de cet article Sébastien Milliand, gérant de Milliand Pneus à Chambéry. A titre de repère, pendant cette période, les garagistes posent près de 200 pneus hiver chaque jour.