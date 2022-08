Polémique autour du barbecue : la viande est-elle "un symbole de virilité" en France ?

Pourtant, selon un rapport publié par des biologistes et des nutritionnistes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, il n'existe aucune preuve scientifique que les hommes ont plus besoin de protéines provenant de la viande rouge que les femmes. Même si leur masse musculaire est plus importante, ils ont simplement besoin de plus de calories, mais pas de plus de viande rouge. Le besoin masculin pour une bonne entrecôte serait alors sociologique et non nutritionnel pour de nombreux chercheurs.

C'est en tout cas la théorie défendue par plusieurs figures du féminisme, dont la chercheuse américaine Carol J. Adams, dont les travaux ont été largement repris. Elle a été l'une des premières à travailler sur le lien entre "viande rouge" et "virilisme", notamment dans son livre La politique sexuelle de la viande, publié en 2016. En France, la journaliste Nora Bouazzouni a également largement travaillé sur le sujet, particulièrement dans son livre Steakisme - En finir avec le mythe de la végé et du viandard. Elle estime ainsi que "dès la naissance, commence l'éducation alimentaire, où les normes de genre interviennent beaucoup".