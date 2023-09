Repas rationnés, soins minutés… Un livre choc dénonce les crèches privées, devenues des "usines" à bébés

Vers un nouveau scandale ? Le 8 septembre prochain, le livre Le prix du berceau paraîtra dans les librairies. Pendant 208 pages, Mathieu Périsse, co-auteur du livre qui s'appuie sur près de 200 interviews et témoignages de cadres, employés et parents, épingle les pratiques de certaines crèches privées. Le journaliste indépendant comparant même certaines de ces crèches à des "usines" à bébés.

Entre portions de repas rationnées, soins minutés et pratique du "surbooking", le livre décrit un système "déshumanisé" et basé sur la course au rendement et au remplissage. Le prix du berceau cite l'exemple d'un établissement des Bouches-du-Rhône où certains enfants sortent "la faim au ventre". Ce n'est qu'après de multiples interrogations que les parents apprendront de la direction qu'il manquait "entre trois et cinq repas deux jours par semaine" pendant plusieurs mois. "Une erreur humaine", selon l'entreprise.