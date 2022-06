Pollution : deux paquebots bloqués par des militants à Marseille

Ils ont été rapidement délogés par les forces de l'ordre. Toutefois, leur action est symbolique, car elle a bloqué le fameux "Wonder of the Seas", le plus grand paquebot de croisière du monde. Ce bateau, Michèle Rozier le connaît très bien. La dame habite juste au-dessus du port et elle vit la pollution tous les jours. "C'est un bateau qui est là tous les mardis", affirme-t-elle.