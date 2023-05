REPORTAGE - Fin des emballages jetables : les fast-foods jouent-ils le jeu ?

La vaisselle jetable, c’est fini en théorie. Depuis le 1er janvier, la restauration rapide doit recourir à de la vaisselle réutilisable pour les repas et les boissons servis à table, qu'il s'agisse de gobelets, de couvercles, d'assiettes, de récipients ou de couverts, en application de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (Agec) votée en 2020. Mais depuis le début de l'année, l'application de la loi semble difficile. Pour tenter d'en savoir plus, une équipe du 20H de TF1 s'est rendue dans un fast-food McDonald's en caméra discrète. Et lorsque le plateau arrive sur la table, surprise, tout devra être jeté à la fin du repas.