Installation d'une pompe à chaleur : attention aux arnaques

Hervé, lui, avait été démarché au téléphone. La pratique est pourtant interdite par la loi lorsqu’il s’agit de rénovation énergétique. "On nous a un peu amadoués au téléphone. En quinze jours, tout était fait", affirme Hervé. Depuis, la société est aux abonnés absents. "On ne compte plus les appels. C'étaient parfois des journées à 30 ou 40 appels", ajoute-t-il. Le couple a décidé de saisir la justice.

Et ils ne sont pas les seuls à avoir été floués. De plus en plus de personnes témoignent sur Internet. "Après installation, plus personne. Je suis en panne depuis plus d’un an", peut-on y lire. "À fuir ! Absolument inadmissible", a posté une autre personne.