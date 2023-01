Pompiers en zone rurale : plus de missions, et de moins en moins de volontaires

Les pompiers volontaires sont pourtant plus qu'indispensables dans les zones rurales. Dans une autre caserne, visitée par notre équipe dans l'Oise, on ne compte que des volontaires. Or, leurs interventions se diversifient et ils sont de plus en plus sollicités, notamment à cause du manque de médecins : la très grande majorité de leurs interventions sont des secours à la personne. L'indemnité horaire de huit euros n'est pas non plus un argument pour attirer les candidats. La récurrence des feux de forêt accentue encore la pression sur les pompiers, qui espèrent recruter 50.000 volontaires supplémentaires. Leur contingent représente déjà 80 % des effectifs dans l'Hexagone.