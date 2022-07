Pompiers épuisés, ils se confient

Les pompiers de Gironde et de Dordogne travaillent main dans la main. Sur la base arrière, côté logistique, il y a une jeune femme de 22 ans, bénévole, volontaire. Le reste du temps, elle est violoniste professionnelle. "Dans la musique, on peut aider à soigner des gens. Les pompiers c'est l'aide à la personne. Par rapport au soin à la personne, il y a un lien", témoigne-t-elle. "On part le matin à 7h et on revient le lendemain à 7h. Mais ce n'est pas garanti de finir à l'heure", ajoute-t-elle.