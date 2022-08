Pompiers : ils réclament plus de moyens

Les pompiers n'ont jamais été aussi sollicités. Il leur faut donc du renfort le plus rapidement possible. La France compte 251 000 pompiers professionnels et volontaires. Selon leur fédération, il est vital d'en recruter 50 000 d'ici 2027. D'après le porte-parole de la FNSPF, elle a tiré et épuisé les ressources disponibles pour pouvoir faire face aux incendies de l'été.