Pompiers et médecins : une collaboration qui sauve des vies

Juste une adresse et une urgence, un homme a perdu connaissance quelque part dans un immeuble. Parmi les sapeurs-pompiers, se trouve Amandine Chardon, une infirmière professionnelle. C'est le même uniforme, mais pas le même regard, ni les mêmes gestes : "Ils n'auraient pas pu poser une perfusion, et moi, par mes protocoles, je peux poser une perfusion, une hydratation pour ce monsieur", explique-t-elle dans le sujet en tête de cet article. Des actes paramédicaux et des médicaments avant de rejoindre l'hôpital.