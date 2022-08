Pompiers volontaires : l'appel à la mobilisation

Lorsqu'elle part en intervention, Alisson Mendes continue d'être payée par son employeur, même s'il n'y est pas obligé. Dans ce magasin, deux employés pompiers volontaires se tiennent prêts à partir à tout moment. "Nous, on les libère tout simplement et on s'organise avec d'autres collaborateurs pour travailler sur leurs tâches de travail", affirme Dany Poelaert, directeur de Carrefour à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).