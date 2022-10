Pompiers volontaires, tellement essentiels dans nos casernes

Ceci dit, il n’est pas sûr que l’annonce d’une rémunération plus élevée suscite les vocations. Par ailleurs, en milieu rural comme au centre de secours d’Égletons (Corrèze), les pompiers volontaires sont très souvent des agriculteurs. Et pour eux, il n’est pas prévu d’indemnisations. Les pompiers volontaires touchent entre huit et dix euros de l’heure. La majorité d’entre eux réclament aujourd’hui des formations, notamment au feu de forêt.