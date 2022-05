Pont de l’Ascension : top départ pour le premier week-end prolongé de l’année

Et puis, il y a ceux qui vont prendre le train. La SNCF attend plus de 1,5 million de passagers en gare d'ici dimanche. Au total, 25% de réservations supplémentaires ont été enregistrées par rapport à 2021 et plus d'un train sur trois affiche complet. Départ dès ce soir pour ce père de famille et ses trois enfants qui sont forcément ravis. Même empressement pour cette mère de famille qui, elle aussi, peut partir dès ce soir.