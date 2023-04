Ponts de mai : avez-vous posé les bons jours ?

Après une année 2022 où de nombreux jours fériés correspondaient à des week-ends, le mois de mai 2023 devrait en ravir plus d'un. Entre la Fête du travail et la commémoration de l'Armistice de 1945, qui correspondent aux lundis 1er et 8 mai, suivis du jeudi de l'Ascension, qui tombe lui le 18 mai, sans oublier la Pentecôte qui, elle, a lieu le lundi 29, il est possible de profiter d'un grand nombre de jours de congés en en posant un minimum.