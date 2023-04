Porter cette couleur pourrait améliorer votre humeur

La force de cette couleur ne réside pas seulement dans le bonheur qu'elle suscite. Selon cette étude, le bleu pourrait aussi rendre notre esprit plus vif. Les volontaires ont été soumis par les chercheurs de l'université du Sussex à une gamme variée de couleurs et de lumières. Et ceux qui ont été exposés à la couleur ont passé les tests jusqu'à 25% plus rapidement. Leur temps de réaction était jusqu'à 12% plus rapide, tandis que la coordination œil-main et la capacité à se souvenir d'une liste de mots se révélaient plus efficientes.