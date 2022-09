Rendez-vous non honorés : les patients indélicats bientôt frappés au portefeuille ?

Alors, pour mettre un frein à cette tendance et remédier à ce phénomène, l’UFML propose que le Code de la santé publique soit modifié pour permettre de facturer ces consultations manquées. En d'autres termes, de frapper aux portefeuilles de ceux qui posent un lapin et donc d'attribuer un, deux à trois euros de pénalité pour une consultation annulée. Une idée qui ne choque pas. "Si on sait qu'on ne peut pas y aller, on annule, on ne prend pas la place de quelqu'un d'autre", déclare une patiente en salle d'attente dans le sujet. L’argent récolté au titre de ces pénalités serait utilisé pour l’installation et l'équipement de maisons médicales.