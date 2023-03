Grève des éboueurs : à Paris, comment une poignée d'agents ont réussi à mettre le chaos dans les rues

Cela fait 48 heures qu'ils sont annoncés et tant attendus. Ce samedi matin, ces éboueurs ont été réquisitionnés. Pour les salariés du privé, pas de problème. "On nous réquisitionne, moi, je travaille pour une entreprise, on suit les règles, on respecte les règles, voilà, je n'ai pas mon mot à dire en fait", témoigne l'un des agents. Mais pour les éboueurs de la mairie de Paris, c'est plus compliqué à accepter. "Je ne suis pas d'accord moi, parce qu'on est libre de penser ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut, je trouve que c'est un peu bête d'en arriver là", témoigne un salarié.

Dans la rue, des monticules de déchets encombrants et nauséabonds. Pour ce commerçant, leur retour est un soulagement. "C'est cool, ça fait plaisir, ça change, pour les touristes et pour nous, pour le commerce, ça fait du bien. Je ne m'y attendais pas en fait. Je suis content", sourit ce gérant de magasin.