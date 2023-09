VIDÉO - Pour les retraités, un coup de pouce dès le 1er janvier 2024

Viviane est bénévole dans une association d’aide alimentaire à Nantes. À la retraite depuis cinq ans, cette ancienne employée de la restauration collective a 67 ans et touche une pension de base de 716 euros par mois. Avec la revalorisation de 5,2%, elle gagnera 37 euros de plus l’an prochain. Selon elle, c’est insuffisant pour faire face à l’inflation.

Cette hausse de retraite ne concerne que la pension de base. Elle s’élève en moyenne à 1002 euros. Plus 5,2%, cela représente une augmentation de 52 euros nets par mois. Mais certains retraités toucheront beaucoup plus. C’est le cas de Monique, 76 ans. Sa pension s’élève à 2075 euros. Cette ancienne fonctionnaire du Trésor public va gagner 108 euros de plus l’an prochain.