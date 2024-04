VIDÉO - Pourboire par carte bancaire : une pratique qui incite à la générosité, ou qui oppresse les clients ?

Certains restaurants proposent à leurs clients de donner un pourboire dématérialisé à leurs serveurs, directement depuis le terminal de paiement. Une technique qui a permis de multiplier les dons aux employés. Mais cette proposition de pourboire est parfois mal vécue par les clients.

Quand vous avez été particulièrement satisfait du service qui vous a été proposé dans un restaurant, il vous arrive peut-être, après avoir réglé l'addition, de laisser quelques petites pièces sur la table avant de partir. Désormais, une autre option est présentée par certains restaurants : le pourboire numérique, c'est à dire par carte bancaire, que l'on peut directement laisser depuis un terminal de paiement (TPE).

En effet, à la fin du repas, ce TPE peut vous proposer de faire un don de 5, 10 ou 20 %, en plus du prix des plats consommés, en guise de pourboire au serveur, comme on peut le voir dans le reportage diffusé dans le 20H de TF1, ci-dessus. L'option "pas de pourboire" est quant à elle moins en surbrillance que les autres.

"On peut avoir une pression psychologique"

"Ce n'est pas mal, mais je préfère donner des espèces et les mettre dans une petite boîte que la carte bleue", confie une cliente d'un restaurant. Dans un autre établissement, la même option est proposée, mais en euros : la machine propose ainsi au client de laisser un pourboire d'un montant rond, et non un pourcentage. Et depuis la mise en place de ce système, les pourboires ont plus que triplé. "Avant qu'il y ait ça, on pouvait faire des services avec trois euros par personne, ce qui est clairement peu. Là, maintenant, on prend 10 euros en plus à peu près", affirme Romy Thillot, chef-barman au restaurant "Le Ruisseau".

Mais cette proposition de pourboire est parfois mal vécue par les clients. "Ça dépend s'il y a la personne qui est juste à côté et qui regarde en effet si on met le pourboire ou pas. On peut peut-être avoir une pression psychologique", explique un client, qui imagine qu'un serveur peut se demander si le client sera "radin ou pas". Cette pression du don est bien comprise par Charles-Antoine Donati, gérant du restaurant "Le Ruisseau". "On n'essaie pas d'être là à regarder le pourboire sur le TPE, parfois c'est un peu gênant, donc j'essaie de détourner le regard pour ne pas mettre la pression aux gens", assure-t-il. Selon une étude CSA pour Lyf, entreprise spécialisée dans le paiement mobile, publiée en mai 2021, 71 % des Français déclaraient être favorables aux pourboires dématérialisés et 35 % ne laissaient pas de pourboire par manque de monnaie.

Le service n'est pas inclus partout

Cette nouvelle pratique de pourboire incitatif fait pourtant débat dans l'Hexagone. Car depuis 1987, une prime pour le service est comprise dans la fiche de paie. Le pourboire est donc un bonus pour les salariés. En revanche, les étrangers qui vont arriver en masse pour les Jeux olympiques peuvent s'y méprendre. Un couple de touristes rencontré par TF1 a d'ailleurs confié avoir demandé précédemment à un serveur si les pourboires étaient inclus. Le serveur en question leur aurait alors répondu qu'ils ne l'étaient pas. Le couple n'a pas caché son étonnement devant notre caméra quand ils ont appris que le service était bel et bien inclus dans la note en France.

Alors, pourquoi une telle surprise ? Parce que dans certains pays à l'étranger, le prix du service s'ajoute à la facture finale. "Aux États-Unis, on donnera par exemple 18 %, 20 % ou peut-être 22 %, parce que le service n'est pas compris. Les serveurs sont payés extrêmement peu en fixe et une très grande partie de leurs rémunérations, c'est après coup, mais cela fait partie des conventions que vous acceptez et que vous connaissez quand vous êtes à l'étranger", explique Olivier Babeau, directeur de l'Institut Sapiens.

Aujourd'hui, en France, les serveurs ne sont pas imposés pour ces pourboires en carte bancaire. Comme le précise la plateforme gouvernementale France Num, depuis le 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024, les pourboires versés par carte bancaire sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, à condition que les salariés soient en contact avec la clientèle, que les pourboires représentent moins de 20 % de leur rémunération totale et que la rémunération des salariés n'excède pas 1,6 Smic. Les salariés sont toutefois tenus de déclarer ces pourboires, même s'ils sont exonérés d'impôt sur le revenu.