VIDÉO - Pourquoi dit-on "ça me fait une belle jambe" ?

On pourrait croire que l’expression "ça me fait une belle jambe", qui veut dire "je m’en fous", soit inspirée des jambes des femmes. Mais en réalité elle viendrait plutôt de celles des hommes. Remontons au 16ᵉ siècle et à la mode masculine. "Les hommes portaient comme des mi-bas aujourd’hui avec un peu de dentelle en dessous et le fait d’avoir la jambe très fuselée, très serrée, était un signe d’élégance à l’époque", explique Thomas Monnin-Delhom, tailleur chez Blandin et Delloye, à Lyon (Rhône).