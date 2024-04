VIDÉO - Pourquoi fait-on des blagues le 1ᵉʳ avril ?

Le 1ᵉʳ avril tombe, cette année, le lundi de Pâques. Un fait rarissime qui s'est produit seulement sept fois depuis 1900. L'occasion pour le 13H de TF1 de répondre à cette question : pourquoi fait-on des blagues ce jour-là précisément ?

Un éléphant fait du tourisme à Nantes. Ce n'est pas une blague ou peut-être que si. Le 1ᵉʳ avril, tout est permis. "Par exemple, dans le salon, sur les tablettes de chocolat, j'ai mis des crottes de licornes", s'amuse une enfant D'où vient cette tradition ? "Chaque fois, on se renseigne et chaque fois, on oublie", reconnaît souriant un passant.

C'est d'abord une histoire de calendrier. Jusqu'au XVIe siècle, l'année commençait parfois en avril, parfois en mars. Pour ordonner tout ça, Charles IX imposa le Nouvel An au 1ᵉʳ janvier. Et comme pour le changement d'heure, certains ont eu du mal à suivre.

Quel lien avec les poissons ?

Émeline Brodin, professeure d'Histoire au lycée Sainte-Anne, nous explique : "La tradition au Nouvel An, c'est de s'offrir des cadeaux, les fameuses étrennes. On suppose que ceux qui oubliaient le changement de date, et fêtaient le Nouvel An le 1ᵉʳ avril étaient moqués. On leur offrait de faux cadeaux, de fausses étrennes, d'où la tradition de se faire des farces au 1ᵉʳ avril". Mais quel est le rapport entre les poissons et le mois d'avril ?

Dereck, poissonnier, a une idée. Pâques, la plus importante fête chrétienne, est célébrée en avril. "Le symbole pour représenter la chrétienté, c'est le poisson, peut-être qu'il y a un lien", avance-t-il. Un passant valide cette hypothèse : "Ce qui différenciait les Juifs des Chrétiens, c'est le symbole du poisson. Et ils se reconnaissaient entre eux par ce dessin-là." Aujourd'hui, qu'importe la religion, tout le monde est susceptible de trouver un poisson dans son dos.