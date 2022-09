Pourquoi le mobilier urbain est si tape-à-l'œil ?

L'objectif est louable, mais l'esthétique ne fait pas tout à fait l'unanimité. Mais alors, pourquoi ce design tape-à-l'œil ? Nous sommes allés rendre visite à l'entreprise qui les fabrique, près du lac du Bourget. Ces produits sont présents dans plus de 2 000 communes dans le pays. Il y a Zoé et Arthur, mais pas seulement. Le but, c'est la sécurité des enfants, et pour cela, le fabricant a sorti un nouveau modèle encore plus visible. Comptez 1 500 euros pour chaque produit. La sécurité des enfants n'a pas de prix. D'ailleurs, le mobilier urbain devient de plus en plus visible.