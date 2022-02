Pourquoi les filles se détournent des maths ?

Le constat est là. Dans la salle d'examen d'une école d'ingénieurs, trois quarts des candidats sont des garçons. Pour Laura, élève ingénieur en première année, ce déséquilibre tient en un mot : "autocensure". De nombreuses campagnes sont pourtant menées depuis des années pour redonner de l'élan aux candidatures féminines. Et dans un monde de plus en plus digital, les filières scientifiques offriront davantage d'opportunités professionnelles dont devraient en profiter les filles.