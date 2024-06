Un projet en cours pour créer une nouvelle zone commerciale fait polémique à Pluvigner (Morbihan). Les habitants n'en veulent pas, car ils en ont déjà trois. Alors, pourquoi une quatrième ?

C'est le chantier de la discorde. Depuis fin mai, les engins retournent la terre. Sur cette parcelle, un centre commercial doit prochainement voir le jour. Le projet divise la population locale. Les habitants sont venus sur place, comme Sébastien. "Vous voyez, il y a le début des travaux et on n'a même pas eu un trac ou un petit mot pour s'excuser du dérangement et de la poussière. C'est un rouleau-compresseur", déplore ce riverain désabusé. À côté, Élisabeth, qui habite ici depuis 16 ans, juge ce centre commercial de trop. "On est une petite commune. À Grand-Champ, ils ont un Leclerc. À Brech, à côté, ils ont un petit supermarché. À Auray, il y a des zones commerciales. On n'a pas besoin de tout ça !", dénonce-t-elle à notre micro.

En effet, comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, on constate la présence de plusieurs zones commerciales dans un rayon de 15 minutes au tour de Pluvigner. La commune compte près de 8000 habitants et plus d'une quarantaine de commerces. Le magasin de cadeaux d'Anne existe depuis plus de 100 ans dans le bourg et elle ne cache pas son inquiétude. "Les gens vont s'arrêter là-bas et ne pas revenir au bourg, car c'est quand même excentré. Pour l'instant, nos commerces marchent bien. Moi, j'ai un commerce qui marche super bien, je suis très contente donc je n'ai pas envie de perdre ça", craint Anne Le Hellec.

TF1

Dans le centre-ville ce mercredi matin, certains sont favorables à l'installation de ce futur centre commercial. "Je suis pour développer la ville de Pluvigner, ça va faire bouger les choses", nous lance un patient.

De son côté, la municipalité explique que ce projet est un transfert d'enseigne déjà présente sur la commune. Pour la maire, il est bénéfique pour la ville. "Il n'y a pas de destructions de commerces, c'est un ajout de commerces qui n'existent pas aujourd'hui sur Pluvigner. Cette offre permettra aux clients pluvignois et du bassin de vie de rester sur notre territoire pour consommer", argumente Diane Hingray.

Les opposants ont saisi la justice afin d'arrêter le projet pour des atteintes à la biodiversité. Ils appellent aussi à une mobilisation ce mercredi sur la commune.