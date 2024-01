Pourquoi les taxis se sont mis en grève ?

Lundi, les chauffeurs de taxi ont mené des opérations escargots dans plusieurs agglomérations et protestent contre la baisse des tarifs du transport sanitaire. Pour certains, cela représente 90 % de leurs revenus.

Lundi 29 janvier, il ne fallait mieux pas prendre sa voiture autour de Marseille et d'Aix-en-Provence. En effet, aucun axe n'a été épargné par les embouteillages monstres. Sur l'autoroute A8, après deux heures d'opération escargot, les tables et les chaises de camping ont été dépliées et les chauffeurs de taxi s'installent. Les automobilistes, eux, passent au compte-goutte. "On a tous des soucis et on se retrouve bloqué ici. Là, je suis un peu moins solidaire", dénonce un conducteur à notre micro.

Une annonce de la CPAM qui passe mal

À l'origine de leur colère, une annonce de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (CPAM). Ils protestent contre les tarifs du transport sanitaire et les dispositions de la dernière loi de finances de la Sécurité sociale, qui pousse au "covoiturage sanitaire" pour mutualiser les trajets des patients, afin de faire des économies. Ils redoutent d'être contraints à des remises additionnelles sur leurs tarifs en cas de transport médical, qui représente souvent une partie importante de leur chiffre d'affaires.

"Ils ont choisi eux-mêmes, sans prendre en compte le coût de la vie aujourd'hui, et en imposant leurs tarifs au plus bas", nous explique Céline Puech, membre du syndicat de l'association "Taxis en route 13", dans les Bouches-du-Rhône. Entre 2018 et 2023, le nombre de trajets sanitaires a augmenté de 30 %. La sécurité sociale veut rapidement faire des économies.

Lundi après-midi, les négociations avec le ministère de la Santé ont échoué. "Il n'y a eu aucune avancée. La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) nous dit qu'il n'y a pas d'issue, et même qu'ils pourraient potentiellement intégrer un nouvel opérateur de transports si on n'était pas prêts à accepter les remises qu'ils nous demandent", a déclaré lundi en fin d'après-midi à l'AFP Bernard Crebassa, président de la fédération nationale des artisans de taxi (FNAT).

Les taxis ont quand même levé la plupart de leurs barrages et promettent de nouvelles mobilisations dans les prochaines semaines.