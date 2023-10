Immobilier : pourquoi les centres-bourgs se vident ?

Il est difficile de ne pas les remarquer. Dans certains centres-bourgs, les panneaux immobiliers de plus en plus nombreux apposés sur les maisons à vendre d'une même rue, mitoyennes pour certaines, attirent l'œil autant qu'ils interpellent. C'est le cas à Maubert-Fontaine (Ardennes) où rien que dans la rue principale, six maisons sont en vente, certaines depuis des années.

Comment l'expliquer ? En réalité, ce sont les demeures anciennes qui n'ont plus la côte. D'ailleurs, à Maubert-Fontaine, le village, lui, ne se vide pas de ses habitants. A l'entrée de la commune, plusieurs zones pavillonnaires sont très prisées.