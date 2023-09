VIDÉO - Pourquoi nos poubelles nous coûtent (beaucoup) plus cher ?

Ailleurs dans le pays, comme à Croix dans le Nord, plusieurs villes ont fait le choix de réduire le nombre de tournées ou de supprimer les bacs individuels. Pourquoi les services se dégradent, alors que la taxe augmente partout dans l’Hexagone ? Ce serait à cause des charges de plus en plus lourdes pour les collectivités. "Les coûts, eux, ont beaucoup augmenté, avec l’inflation, avec la hausse du carburant pour la collecte, mais également avec une taxe très importante qu’applique l’État sur les déchets ménagers et résiduels, et qui a été multipliée par trois ces cinq dernières années", explique Nicolas Garnier, délégué général de l’association des collectivités et gestion des déchets "Amorce".