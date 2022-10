Pourquoi y a-t-il autant de centenaires dans le Maine-et-Loire ?

Le Maine-et-Loire, ses châteaux, son vignoble... et ses centenaires. Autour de sa capitale, Angers et ses célèbres tapisseries, ce département compte 4300 personnes âgées de plus de 95 ans. Et l'espérance de vie dépasse les 86 ans pour les femmes, c'est le record de France. Comment expliquer une telle longévité ? Interrogé par le JT de 20H, un jeune homme tente un semblant de réponse : "C'est peut-être le climat qui est plus léger que dans le nord ou le sud", lance-t-il dans la vidéo en tête de cet article.