Ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actu ce mardi 21 février

▶️ Ce qu'il faut retenir du virulent discours de Vladimir Poutine, après un an de guerre en Ukraine

Le président russe a tenu son traditionnel discours sur l'état de la nation. Il a notamment rejeté la responsabilité du conflit sur l'Occident, qualifié de "russophobe". Et le maitre du Kremlin d'assurer à propos de la guerre : "De façon progressive et déterminée, nous allons atteindre nos objectifs".

▶️ Réforme des retraites : il faut "travailler un peu plus longtemps", martèle Emmanuel Macron depuis Rungis

Très tôt ce matin, Emmanuel Macron est allé défendre sa réforme des retraites sur le terrain, lors d'une visite au marché de Rungis. Objectif : rencontrer ceux "qui travaillent dès l'aube". "Il faut travailler un peu plus longtemps", a-t-il surtout réaffirmé.

▶️ Pierre Palmade : que sait-on des deux hommes qui accusent l'humoriste de pédopornographie ?

Le parquet de Paris a ouvert samedi une enquête visant Pierre Palmade pour "détention d'images à caractère pédopornographique". En cause, les accusations d'un premier homme, qui avait accusé l'humoriste de ces faits, la veille. Un second, domicilié à Bordeaux, a lui aussi dénoncé ce même délit ce mardi. TF1info vous en dit davantage sur ces deux personnes et leurs accusations.

▶️ Pénuries de médicaments : vers un retour à la normale "d'ici un mois"

Si la triple épidémie reflue en France, le pays fait aussi face à des difficultés d'approvisionnement pour certains médicaments, qui ont forcé les autorités sanitaires à annoncer une batterie de mesures. Elles devraient permettre un retour à la normale "d'ici un mois", explique le gouvernement à TF1info.

▶️ "Koh-Lanta" de retour ce soir sur TF1 : c’est quoi le feu sacré ?

Votre émission d'aventure reprend ce soir à 21h10 sur TF1 ! Au menu de "Koh-Lanta : Le Feu Sacré", 20 nouveaux candidats bien décidés à remporter le jeu... et une nouvelle règle qui va vite bouleverser les équilibres au sein de cette nouvelle saison. Découvrez de quoi il s'agit dans notre article consacré au "feu sacré".