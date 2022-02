Pouvoir d'achat : à la rencontre de ces Français qui vivent au centime près

Des Français, déjà fragiles, que cette inflation fait basculer, comme Alain, un éleveur de veaux qui n’arrive plus à payer ses factures et songe à vendre son exploitation, ou Véronique, qui dort au camping, malgré son salaire de graphiste. Mais aussi des Français qui se battent pour trouver des astuces, des solutions afin de préserver ou parfois améliorer leur niveau de vie. C'est le cas de Sarah, mère de famille et sage-femme qui est la reine du système D. Entre promos et coupons de réduction, elle réussit le tour de force de payer 40 euros un caddy qui en vaut 150.