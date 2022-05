Pouvoir d’achat en baisse, les Français moins généreux

Dans les rues commerçantes de la ville de Dreux (Yvelines), tout le monde semble d’accord sur la nécessité de donner aux plus démunis et aux associations. Mais dans les faits, c’est un peu plus compliqué. Le prix des matières premières qui augmente, l’inflation et le coût de la vie font de plus en plus réfléchir ceux qui donnaient spontanément chaque année. Pour certains, ce sera 50 euros de moins. D’autres doivent compter à l’euro près. Pour les retraités, la baisse de leur pouvoir d’achat semble entamer leur générosité. "Quand on a moins d’argent, on peut en donner moins aussi", explique l’une d’entre eux.