Pouvoir d'achat : les marques de distributeurs sont-elles efficaces contre l'inflation ?

L'écart de prix est en effet bien marqué avec, par exemple, 55 centimes d'écart entre la marque distributeur et la marque nationale pour une bouteille 100% pur jus de fruits.

Mais que valent vraiment ces marques qui ont parfois mauvaise réputation ? "Il y a beaucoup moins de différence aujourd'hui entre les grandes marques et les marques de distributeurs, il y a des standards de qualité et des exigences qui viennent des lois", assure Élisabeth Cony, experte grande distribution. "Même si sur du premier prix ça peut être un peu plus sucré un peu plus gras", concède-t-elle. C'est aux consommateurs, devenus aussi soucieux de leur porte-monnaie que de la qualité des aliments dans leur assiette, que revient le dernier mot.