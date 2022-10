Supermarchés : ces produits premier prix qui se révèlent... meilleurs que les marques

En avril dernier, une équipe de TF1 avait fait tester à l'aveugle deux produits (vidéo ci-dessus), une référence de marque et son équivalent de premier prix, à un restaurateur parisien adepte des produits frais. Pour une sauce bolognaise, c'est le produit de marque, "plus riche en viande et moins dosé en sucres", qui avait obtenu ses faveurs. Mais pour un jambon sans nitrite, son choix s'était porté sur l'entrée de gamme : "J'ai l'impression d'un vrai jambon un peu persillé, alors que dans l'autre, j'ai la sensation que le gras est mélangé dans la viande", avait-il jugé.

Dans le même reportage, la nutritionniste Florence Foucault livrait un constat similaire à celui de l'UFC-Que choisir. "Pour tout ce qui est matières premières et produits basiques, comme la salade, les pâtes ou le lait, il n'y a pas de différence", assurait-elle. Bref, on peut tout à fait dépenser moins sans forcément nuire à sa santé. L'UFC-Choisir recommande d'ailleurs d'utiliser des applications permettant de scanner le code barre des produits pour savoir quel produit privilégier plus qu'un autre. Parmi les plus populaires, on trouve notamment l'application Yuka ou encore Quel produit, lancée par l'association il y a deux ans.