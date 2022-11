Précarité : la solidarité s'organise entre étudiants pour manger et s'habiller

D'un côté de la table, une rangée d'étudiants se tient derrière des briques de lait et de jus de fruit, des baguettes de pain, des bouteilles de sauce tomate ou encore des tablettes de chocolat. Après leurs cours, ces dizaines de jeunes organisent des distributions alimentaires. De l'autre côté, face à eux, d'autres étudiants, qui disposent pour la plupart de moins de 100 euros par mois pour pouvoir manger. Née pendant le confinement, Cop1 est une association parisienne de solidarité entre compagnons de galère.

"C'était une initiative qui devait durer trois mois, et là, cela fait deux ans que l'on existe, et on est sur-sollicités chaque jour, dix fois plus que ce que l'on peut faire", s'inquiète Benjamin Flohic, son cofondateur, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. Pour cause, un étudiant sur deux en Île-de-France dit ne pas manger à sa faim. Et la situation s'aggrave : à cause de l'inflation, le coût de la vie étudiante a augmenté de 6,47% en un an, selon l'Union nationale des étudiants de France (Unef).