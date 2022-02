Les étrangers surreprésentés en prison ? "Il n'y a pas de statistiques", assure Eric Dupond-Moretti

Devant l'insistance de Darius Rochebin, qui avance l'argument d'un éventuel problème posé au contribuable français qui doivent financer la place en prison d'un étranger, le garde des Sceaux choisit de répondre de façon radicale : "Il y a quelques années, Madame Le Pen proposait de les mettre dans un bateau et de le faire quitter les eaux territoriales. Et après ?", questionne-t-il.

"Oui, il y a des étrangers dans nos prisons. Oui, on a parfois du mal à les renvoyer chez eux", poursuit le ministre, rappelant néanmoins que le président de la République a lancé "une grande initiative" et "n'a pas attendu les solutions toutes faites que proposent les uns et les autres".

Par cette "grande initiative", Eric Dupond-Moretti entend la réduction drastique de la délivrance de visas pour l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, trois pays du Maghreb qui "ne jouent pas suffisamment le jeu" pour reconnaître leurs ressortissants expulsés par la France. "On leur dit tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, on n’accepte pas vos compatriotes", résumait ainsi fin septembre sur BFM le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.