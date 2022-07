Prévention contre les incendies : les gestes à éviter

Ils sont en vacances, mais n'ont pas forcément l'esprit léger. Dans ce camping du Var, entourés de pins et sur un territoire extrêmement sec, ces touristes ont plus que jamais conscience du risque d'incendies : "on entend tout ce qui se passe actuellement, on essaie de faire attention", "c'est quand même angoissant de se dire que d'un coup tout peut brûler". Face à cette situation, le camping interdit l'utilisation de barbecue à charbon. Seuls des appareils électriques sont proposés à la location. Le message n'a aucun mal à passer.