Prévention : les gendarmes font du ski

Fin de journée, c'est l'heure de pointe. Débutants et confirmés empruntent les mêmes descentes. Il faut freiner les plus imprudents. Sur les pistes, les gendarmes ne verbalisent pas, car le domaine est privé. Ici, pas d'amende pour excès de vitesse, mais des rappels à l'ordre. Et si en théorie, rien n'interdit de skier alcoolisé, il faut intervenir. Leur mission va se poursuivre à pied dans le village. Mais d'abord, ultime remontée avant la fermeture pour une dernière inspection. Une mission qu'ils espèrent reconduire la saison prochaine.