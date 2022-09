Du vent sur les côtes et un temps mitigé : la météo de ce mercredi 28 septembre

Les températures minimales se situeront autour de 6 à 8 degrés des Hauts de France vers le Grand-Est, entre 10 et 15 sur la façade atlantique et les côtes de Manche, entre 15 et 17 sur le littoral méditerranéen, 9 et 13 sur le reste du pays. De 14 à 16 degrés sont attendus sur la moitié nord du pays, de 17 à 19 sur le sud et jusqu'à 22 à 25 sur les bords de la Méditerranée pour les maximales.