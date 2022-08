Prison des Baumettes : les riverains excédés par le bruit

Des cris toutes les nuits. Les détenus de la prison des Baumettes échangent avec leurs proches à l'extérieur. Un problème qui dure depuis des mois sous les fenêtres des habitants du quartier. "Comme c'est un peu juste et qu'il y a des étages qu'ils ne voient pas, ils montent sur les toits des voitures, et puis ils crient, ils gesticulent et ils appellent. On n'arrive pas à les faire taire, parce que si on essaie de les faire taire, ils nous insultent et menacent de brûler nos maisons. Donc, on a vraiment ras-le-bol", déplore Éliane Gastaud, fondatrice et animatrice du collectif "Les voisins des Baumettes".