VIDÉO - Prisons : faut-il faire (davantage) payer les détenus ?

L'élue préconise d'inciter davantage les entreprises privées, les associations et même l'administration pénitentiaire à embaucher des détenus. Mais même cela pourrait ne pas suffire. Le salaire d'un individu derrière les barreaux varie entre 2,25 et 5,07 euros de l'heure (sachant que le Smic est fixé à 11,27 euros). En projetant ce revenu sur un volume de 35 heures par semaine, cela donne une fourchette entre 78,75 et 177 euros. Bien insuffisante pour payer les frais liés l'emprisonnement.

Il n'est pas non plus question d'augmenter cette rémunération sous peine de diminuer encore un peu plus le nombre de firmes qui choisissent de faire appel à ce type de main d'œuvre (justement parce qu'elle est moins chère). Ce désagrément pourrait toutefois être contrebalancé par un assouplissement des règles de travail en la matière, en permettant notamment une rupture unilatérale du contrat à l'initiative de l'employeur.

De l'autre côté, le projet défendu par la conseillère départementale des Alpes-Maritimes recommande de faire de l'emploi l'une des conditions de l'obtention d'une libération conditionnelle ou d'un aménagement de peine. Un mécanisme qui pourrait encourager davantage les prisonniers à franchir le pas.