Privée de vacances faute de passeport

Pour Sarah Cherifia, ce devait être une journée heureuse de départ en vacances. Mais la mère de famille n'a pas reçu son passeport à temps pour voyager. Seuls son mari et ses enfants sont partis en Thaïlande. Mais elle reste à l'aéroport au bord des larmes. Pourtant, elle avait anticipé et elle avait fait sa demande de passeport 125 jours plus tôt.