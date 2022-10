Privés de carburant : ils se ruent sur l'électrique

L’une des sociétés qui louent trottinettes et vélos électriques le confirme, ils ont plus de clients. Cette semaine, 20 000 personnes ont téléchargé leur application. Il ne reste plus grand-chose au rayon électricité dans le parking d’un loueur de voiture, ce vendredi, dans la soirée. Ses 80 véhicules électriques, loués pour le week-end, c’est deux fois plus que d’habitude. Et la demande explose aussi la semaine. “La demande a doublé par rapport à l’habitude. Cela montre que certains de nos clients ont préféré louer une voiture électrique en remplacement de leur voiture thermique la semaine pour leur besoin professionnel”, explique Vincent Moindrot, fondateur de Carlili.