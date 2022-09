Privés de TF1 : des téléspectateurs en quête de solutions

Annie n'a plus accès aux chaînes TF1, TMC, TFX ou encore LCI, il y a déjà plus de deux semaines. À la place, un écran noir. Dans un village au pied des Pyrénées, la réception par satellite est l'unique moyen de capter les chaînes de la TNT. Depuis la coupure du signal par Canal Plus, plus de deux millions de foyers sont privés des programmes du groupe TF1. Denise Grand, habitante de Malvezie, a dû s'adapter.