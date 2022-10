Prix de l’énergie : faut-il fermer les gymnases ?

La ville explique que la facture d’énergie va grimper de sept millions et demi d’euros par rapport à l’année dernière. Dans son bureau, le maire reçoit des centaines de messages, que des mécontents. Alors deuxième round, il décide de laisser les salles de sport ouvertes, mais sans chauffage. L’économie est d’un million et demi d’euros. Au club d’aviron de la ville, on range les bateaux pour l’hiver. L'entraînement se fera dans une salle qui ne sera donc pas chauffée, tout comme les vestiaires.