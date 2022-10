Prix de l'énergie : ruée sur les chauffages d'appoint

Il s’est rendu quelques heures plus tôt dans une enseigne de bricolage. Il n’est pas le seul, le rayon est pris d’assaut. Les ventes de chauffage d’appoint ont été multipliées par trois en un an. Les modèles qui n’utilisent pas l’électricité sont un succès : plus 395% pour les modèles au gaz. Le magasin se réapprovisionne très régulièrement, pourtant certains produits connaissent des ruptures de stocks.