Moins éclairer dehors la nuit : l'idée est-elle toujours lumineuse pour faire des économies ?

Face à l'explosion du prix de l'électricité, la moitié des communes françaises ont éteint ou réduit l'éclairage public la nuit. La mesure a été mise en place l'hiver dernier. Ont-elles vraiment réalisé des économies ? On fait le point un an après.

Désormais, quand la nuit tombe, l'éclairage public est éteint dans une ville sur deux depuis un an. Ces extinctions des feux se généralisent. Flambée des prix de l'énergie oblige, c'est même la première mesure adoptée dans les petites communes.

"Les collectivités locales ont pris les choses en main"

À Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), 11.000 habitants, les nuits sont sans lumière à partir de minuit et demi depuis janvier. "Depuis le début de la mesure, nous avons fait l'économie de 25% de la consommation énergétique directement liée à l'éclairage lumineux en ville. Et cela représente 15.000 euros sur 85.000 euros de consommation", nous détaille Aline de Marcillac, la maire (SE) de la commune.

Depuis un an, l'heure est donc à la sobriété et aux économies d'énergie. D'après Enedis, les villes n'ont jamais consommé aussi peu d'électricité. "On a observé, depuis un an, une baisse de 31%. C'est une baisse inédite, près d'un tiers de l'éclairage public. Les collectivités locales ont pris les choses en main", affirme Lydie Sartout, directrice du pôle territoire chez Enedis.

Malgré tout, certains experts alertent : si le prix de l'électricité continue à augmenter, éteindre la lumière ne suffira plus. "Il y a un petit travers à cette coupure de nuit, c'est qu'elle peut inciter les communes à en rester là. Mais on va en rester là avec des matériaux qui sont vieillissants, et qui sont énergivores". La France compte près de 11 millions de lampadaires, dont 70% ont plus de 25 ans. "Il faut que les communes se mettent en ordre de marche pour ne pas être débordées à partir de 2027, pour rénover quasiment l'entièreté de leur parc à partir de maintenant", ajoute Wilfried Kopec, expert éclairage à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

