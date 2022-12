Prix de l’électricité : entre la Belgique et la France, quelles différences ?

Marie Seys nous accueille chez elle, à Leers, côté français. Sa famille a quitté il y a trois ans la Belgique et, face à la flambée des prix de l’énergie, elle estime aujourd’hui qu’elle a pris la bonne décision. "On est dans les salaires moyens, on n’est pas dans les gros salaires, donc ce n’était pas suffisant pour vivre correctement et profiter de son argent", explique-t-elle. En un an, sa facture a augmenté de plus d’un tiers. Si elle était restée en Belgique, la somme aurait été beaucoup plus importante.