VIDÉO - Électricité : pour les boulangers, la demande d'aide vire à l'usine à gaz

Dans sa boulangerie, à Arleux (Nord), Nadège Jaspart campe devant son ordinateur. Elle essaye le simulateur sur le site des impôts pour vérifier si elle est éligible à une aide quelconque. Et ça commence très mal. Sur le site, on lui demande plusieurs années de chiffres d’affaires et ses factures d’électricité jusqu'octobre 2022. "Déjà, je ne peux pas commencer. Il faut déjà faire un travail en amont qui va me prendre pas mal de temps et puis pendant ce temps-là, je suis obligée de payer une vendeuse pour me remplacer", peste-t-elle.